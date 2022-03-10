"Українських дітей вбивають і ранять": в ООН вимагають від Росії припинити війну

"Українських дітей вбивають і ранять": в ООН вимагають від Росії припинити війну

Діти страждатимуть від тривалих і глибоких фізичних, психологічних, емоційних і травматичних наслідків, наголосили в організації.

Внаслідок воєнного вторгнення Росії до України гинуть та страждають діти. Відтак, Комітет ООН із прав дитини вимагає від РФ припинення воєнних дій та виконання своїх зобов'язань щодо захисту дітей від фізичного і психологічного насильства.

Про це йдеться в заяві Комітету ООН із прав дитини, яку опублікувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Українські діти страждають і травмуються. Їх вбивають і ранять, відділяють від батьків. Їхні будинки падають, навчання переривається. Нам відомо про напади на школи, дитячі будинки й лікарні. Повсякденне життя та рутина цих дітей були вщент розбиті. Внаслідок воєнного нападу на Україну діти зазнають надзвичайного насильства, нестерпно бояться й переживають", – йдеться в заяві.

В Комітеті ООН нагадали Росії про Конвенцію про права дитини. Вона закріплює права дітей на життя, виживання та розвиток, а також на доступ до води, їжі, житла, здоров’я, освіти і свободи від усіх форм насильства. Діти мають право на турботу, допомогу й захист. На жаль, історія неодноразово демонструвала, що діти є однією з найбільш уразливих верств під час збройних конфліктів.

В Комітеті стурбовані грубими порушеннями прав дитини в Україні, викликаними російською агресією та воєнним вторгненням, що порушує Статут ООН.

За даними Управління верховного комісара з прав людини, з ночі 24 лютого до півночі 3 березня було зафіксовано загибель щонайменше 19 дітей, ще 31 неповнолітнього було поранено.

"Діти страждатимуть від тривалих і глибоких фізичних, психологічних, емоційних і травматичних наслідків", – наголосили в Комітеті.

Відтак, там вимагають від Росії негайно припининити агресію та воєнні дії проти України, а також виконати свої зобов’язання відповідно до Конвенції, як цього вимагає генсек задля дотримання Статуту ООН щодо захисту прав дітей на найвищому рівні і як найвищого пріоритету.

Нагадаємо, раніше 10 березня Денісова повідомила, що від початку вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина, ще понад 100 – зазнали поранень.

ТСН.ua

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