Російські окупанти обстріляли село на Харківщині: дві дитини загинули

Російські окупанти обстріляли село на Харківщині: дві дитини загинули

З-під завалів рятувальники дістали тіло дворічної дитини.

В ніч з 9 на 10 березня російські окупаційні війська скинули відразу 6 авіабомб на село Слобожанське Балаклійської громади. Двоє дітей загинули.

Про це повідомяє ГУ ДСНС у Харківській області.

"Окупаційні війська РФ здійснили черговий акт геноциду українського народу. Ворожі літаки скинули відразу 6 авіабомб на зовсім мирне провінційне село Слобожанське Балаклійської громади, де немає, ніколи не було і не планувалося ніяких об’єктів військової інфраструктури", — повідомляють надзвичайники.

Одна з некерованих бомб впала на житловий двоповерховий будинок. Загинули щонайменше 5 (за деякими даними 7) людей, серед яких 2 дитини.

Три команди рятувальників розбирали завали до самої ночі вручну та за допомогою інженерної техніки місцевих підприємств.

З-під завалів вдалось дістали тіла загиблої жінки (віком 45-47 років) та дворічної дитини. Пошукові роботи тривають надалі. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Читайте також: