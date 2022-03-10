Також у компанії адаптувала карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців.

Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar припиняє розвиток бізнесу в Росії.

Про це йдеться на сайті компанії.

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"BlaBlaCar припиняє інвестиції в Росії та скасовує всі плани щодо підтримки розвитку цього ринку. Усі грошові потоки між французькою штаб-квартирою та російською дочірньою компанією припинено. BlaBlaCar залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії та зупиняє усі плани щодо її розвитку. Сервіс неприбутковий в Росії", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у BlaBlaCar адаптували карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців України. Так, наразі водії можуть пропонувати безкоштовні поїздки, а також брати стільки пасажирів, скільки є вільних місць.

"В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії тепер можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar та брати стільки пасажирів, скільки зможуть. У Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста у 9 країнах, безкоштовні для українських біженців", - йдеться в повідомленні.

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