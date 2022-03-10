Українські військові в спецоперації "віджали" у ворога панцерник

Українські військові в спецоперації "віджали" у ворога панцерник

Така техніка коштує майже 15 мільйонів доларів.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України показали трофей, які здобули у бою із російськими військовими. Цього разу це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1.

Свій здобуток показали у соціальній мережі.

"Ще одна успішна операція, ще один «особливий» трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1", - підписали світлину.

Зазначимо, що така техніка коштує до 15 мільйонів доларів. В її завданнях значиться ближнє прикриття цивільних і військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

Українським військовим вдається здобувати чимало російських трофеїв, навіть прості фермери своїми тракторами привозять військовим ворожу техніку, яка може слугувати тепер Україні.