Украинские военные в спецоперации "отжали" у врага панцерник

Украинские военные в спецоперации "отжали" у врага панцерник

Такая техника стоит около 15 миллионов долларов.

Командование Сил специальных операций ВС Украины показало трофей, полученный в бою с российскими военными. На этот раз это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Свое достижение показали в социальной сети.

"Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей : российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", — подписали фото.

Такая техника стоит до 15 миллионов долларов. В ее задачах значится ближнее прикрытие гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Украинским военным удается добывать немало российской техники, даже обычные фермеры своими тракторами привозят военным вражеские трофеи, которые могут служить теперь Украине.