Под Броварами россияне бросили совсем новенькие современные БТРы: трактористы притянули их для украинцев

Это современная разработка российского оборонпрома – БТР-82.

Еще больше российской техники оказывается в руках наших вооруженных сил. На севере от Броваров украинские фермеры помогли армейцам вытащить оставленный оккупантам бронетранспортер. Броня нового производства и с полным боекомплектом. Более того, нашим защитникам удалось зафиксировать переговоры врага.

Об этом говорится в ТСН.

Также читайте В Киеве за время войны родилось 479 малышей: как работают роддома

Реалии украинского фронта сейчас выглядят часто так: селяне тянут русскую технику. На этот раз тяжелый БТР впряг в два трактора и теперь очередной трофей станет на вооружении у наших вооруженных сил. Российская броня послушно следует за тракторами. За рулем обычные фермеры, они не побоялись залезть в лес на окраине села, чтобы вытащить машину. Туда оттуда несколько дней враг поливал огнем мирный народ. А потом после вмешательства украинских армейцев бежал.

«Вытащили из плотины. Там шли бои. Еще есть две единицы.. Еще поедем, притянем. Там БРДМ гусиница слетела. Ну, мы знаем, как надеть ее. Еще какая-то глушилка может какая-нибудь, но она сгорела», — говорят мужчины.

Кажется в салоне только вот-вот были люди, повсюду разбросанные остатки русского сухопая и орехов. А еще униформа россиян с традиционной шапкой-ушанкой. Пока армейцы рассматривают трофей, их командиры оценивают исправность БТРа, говорят, на восстановление уйдет всего день.

Это современная разработка российского оборонпрома – БТР-82. На башне – 30 миллиметровая скорострельная пушка и пулемет. С полным боекомплектом. Такую бронемашину поставили на вооружение относительно недавно, в 2013 году. Но потом ее уже встречали наши разведчики в войне на Донбассе. На таких БТРах заходили русские штурмовики и в Бучу под Киевом. Там их сожгли. И теперь такие же здесь, на севере Киевщины.

Еще больше российской техники оказывается в руках ВСУ

Главное отличие от украинской техники, не только ее модификация. Но и белый круг нанесен краской прямо на броне. Что значит, что это БТР белорусского направления наступления. А еще этот БТР говорит по-русски, слышно как продолжается радиосвязь.

Также читайте Приказы бомбить Харьков отдает российский генерал, родившийся в соседнем Чугуеве

Переговоры российских военных еще одно доказательство, что украинские армейцы изрядно всыпали врагу. Тот бросился наутек прямо пешком, оставив новенький БТР с пустыми баками под открытым небом. «У него пробега 220 км, он практически новый, он весь еще в укупоках», – говорят военные.

Да и помощь не торопилась спасать своих солдат. Потому что увидела как крушат украинские военные русскую броню на подступах к поселку. Армейцы же говорят, что десант и экипаж БТРа, превратившийся в пехоту без своих колес, будет блуждать чужой землей не долго. «Разведка скорее всего. Черниговскими лесами пошла блудить. Поймаем, насладимся», — говорят бойцы.