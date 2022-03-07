"Минус один": под Вышгородом ВСУ сбили вражеский вертолет

Сбитый вертолет оккупантов упал в водоем.

В Киевской области защитники Украины уничтожили вражеский вертолет.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе до победы!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 7 марта ВСУ ликвидировали 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка недалеко от Херсона. Также защитники Украины уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.

Также 7 марта в Харькове Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя. Задержанный оказался заместителем командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже. Пилот успел совершить, по его словам, 3 вылета между Изюмом и Балаклеей Харьковской области. Пленный "сдал" своих координаторов и рассказал о преступных приказах.