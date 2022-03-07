"Мінус один": під Вишгородом ЗСУ збили ворожий вертоліт

Збитий вертоліт окупантів впав у водойму.

У Київській області захисники України знищили ворожий гелікоптер.

Про це повідомляють Сухопутні війська України.

"Вишгород. Мінус один ворожий гелікоптер. Разом до перемоги!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона. Також захисники України знищили 3 колони окупантів поблизу Миколаєва.

Також 7 березня, у Харкові Нацгвардія затримала пілота збитого російського винищувача. Затриманий виявився заступником командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Пілот встиг здійснити, за його словами, 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією Харківської області. Полонений "здав" своїх координаторів та розповів про злочинні накази.