Levi's уходит с российского рынка

Бренд выделяет более 300 тысяч долларов на помощь пострадавшим украинцам.

Группа брендов Levi Strauss & Co, в которую входят Levi's, Dockers и Signature, уходит из России.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

"В ответ на гуманитарный кризис в Украине, из-за которого все больше беженцев попадают в страны Восточной Европы, компания заявляет, что пожертвует более 300 тысяч долларов некоммерческим организациям, оказывающим помощь пострадавшим", – заявили в компании.

Отмечается, что нормальная работа бизнеса в стране-агрессоре невозможна, поэтому LS&Co временно приостанавливает коммерческие операции в России, в том числе любые новые инвестиции.

Levi Strauss & Co – крупная американская компания, специализирующаяся на пошиве джинсовой одежды. Продукция компании продается в 110 странах.

Напомним, что по состоянию на 7 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.