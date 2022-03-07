Levi’s йде з російського ринку

Бренд виділяє понад 300 тисячі доларів на допомогу постраждалим українцям.

Група брендів Levi Strauss & Co, до якої входять Levi’s, Dockers та Signature, йде з Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

"У відповідь на гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – заявили в компанії.

Зазначається, що нормальна робота бізнесу країні-агресорці неможлива, тож LS&Co тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції.

Levi Strauss & Co — велика американська компанія, що спеціалізується на пошиві джинсового одягу. Продукція компанії продається в 110 країнах.

Нагадаємо, що станом на 7 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.