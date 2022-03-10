Также в компании адаптировала карпулинговую платформу для водителей-волонтеров и беженцев.

Самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar прекращает развитие бизнеса в России.

Об этом сообщается на сайте компании.

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"BlaBlaCar прекращает инвестиции в России и отменяет все планы по поддержке развития этого рынка. Все денежные потоки между французской штаб-квартирой и российской дочерней компанией прекращены. BlaBlaCar оставит платформу в текущем виде, но изолирует свою российскую деятельность от остальной компании и останавливает все планы ее развития. Сервис неприбылен в России", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в BlaBlaCar адаптировали карпулинговую платформу для водителей-волонтеров и беженцев Украины. Водители могут предлагать бесплатные поездки, а также брать столько пассажиров, сколько есть свободных мест.

"В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители теперь могут предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. В Западной Европе автобусы BlaBlaCar, соединяющие самые большие города в 9 странах, бесплатные для украинских беженцев", — говорится в сообщении.

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