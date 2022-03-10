В Україні від російських обстрілів загинула 71 дитина — Денисова

В Україні від російських обстрілів загинула 71 дитина — Денисова

Понад сто дітей отримали поранення.

Від початку вторгнення Російської Федерації, станом на 10 березня, в Україні загинула загинула 71 дитина, а поранено — понад сто.

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Так, у Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних будинків. Серед п'яти загиблих було троє дітей. Це п'ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження.

На ринку у селищі Жуковського Харківської області під час обстрілу загинув 16-річний юнак.

Вночі в результаті артилерійського обстрілу у селі Харківської області ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули четверо людей. Серед загиблих були двоє дітей. Дивом 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У місті Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення. Наразі дитина перебуває у лікарні у важкому стані.

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