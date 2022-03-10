В Украине от российских обстрелов погиб 71 ребенок — Денисова

В Украине от российских обстрелов погиб 71 ребенок — Денисова

Более ста детей получили ранения.

С начала вторжения Российской Федерации, по состоянию на 10 марта, в Украине погиб 71 ребенок, а ранено более ста.

Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова.

Так, в Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены семь частных домов. Среди пяти погибших было трое детей. Это пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения.

На рынке в поселке Жуковского Харьковской области при обстреле погиб 16-летний парень.

Ночью в результате артиллерийских обстрелов в селе Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека. Среди погибших было двое детей. Чудом 5-летней девочке удалось выжить.

В городе Ирпень Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное обломочное ранение. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

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