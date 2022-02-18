Вторгнення РФ до України стане катастрофою: в ООН попереджають про серйозні наслідки

Вторгнення РФ до України стане катастрофою: в ООН попереджають про серйозні наслідки

Генсек ООН вважає, що єдиний шлях для вирішення конфлікту - це дипломатія.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу у Мюнхені заявив, що військовий конфлікт в Україні стане катастрофою, і закликав Росію до деескалації.

Таку заяву він зробив на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого.

На думку генсека ООН, розширення російської агресії в Європі не станеться, але якщо і трапиться, то це "буде катастрофою". "Я думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це стане катастрофою", – сказав Гутерріш.

За його словами, єдиний шлях для вирішення конфлікту - це дипломатія. "Всі питання потрібно вирішувати шляхом перемовин", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, що, за даними Вашингтона, Росія могла стягнути до 190 тисяч військовослужбовців поблизу кордонів України. Вони сконцентровані, зокрема, вздовж кордону України, Білорусі та Криму.

17 лютого голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула до кордонів України близько 140 тисяч своїх військових і поки що реально відводити армію не почала. За розвідкою США, чисельність сил РФ поблизу України у 150 тис. осіб.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.