"Справа гідності": ТСН покаже спецпроєкт до роковин розстрілів на Майдані

18 лютого в ефірі ТСН на 1+1 покажуть спецпроєкт присвячений Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні. Глядачі дізнаються, як просувається головна справа Майдану - про розстріли активістів 20 лютого 2014 року - і коли Україна зможе почути вирок.

"Ми вирішили детально проаналізувати найдраматичнішу судову справу Майдану та показати, що зроблено за вісім років. З плином часу, здається, увага до неї згасає, є загальне помилкове відчуття, що нічого не зроблено. Насправді, у досудовому розслідуванні проведений колосальний об'єм роботи, в Україні ніколи не було стільки експертиз задля однієї справи, команда адвокатів сімей Небесної Сотні віддано і невтомно працює усі ці роки, судові засідання йдуть щотижня, фактично - судова справа на фінішній прямій. Утім, не все так просто", - розповіла заступниця директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольга Кашпор.

Авторка спецпроєкту кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська покаже залаштунки слідства і розповість, в який момент воно могло піти хибним шляхом. Знімальній групі ТСН показали усі 250 томів справи та речові докази, які вдалося зібрати. Це – кулі, що забрали життя майданівців, та зброя, що належала "беркутівцям", які розстрілювали протестувальників. ЇЇ намагалися позбутися, але у 2016 році цю зброю дістати озера у Голосіївському районі Києва.

Справа Гідності: ТСН покаже всю історію масових вбивств на Майдані

У сюжеті глядачі побачать ексклюзивне інтерв’ю головуючого колегії суддів у справах Майдану – Сергія Дячука, за діяльністю якого спостерігає вся країна.

Глядачі також почують актуальні коментарі адвокатів сторони захисту, для яких "Справа Майдану" стала справою життя.

На прикладі однієї справи - загиблого на Майдані харків’янина Євгена Котляра, журналісти ТСН покажуть усі етапи розслідування. Команда ТСН розповість, чому не вдалося встановити ім'я того, хто зробив смертельний постріл в Євгена - при тому, що вбивство зафіксоване на відео й відтворене посекундно.

"Усі відео, на яких зафіксовані трагічні події 20 лютого 2014 на вулиці Інститутській - а це терабайти матеріалу - вдалося синхронізувати, відтак слідчі змогли вирахувати конкретних осіб з роти спецпризначинців, яким висунуті звинувачення. Утім, для деяких епізодів - відео виявилося замало", - коментує заступниця директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольга Кашпор.

Які експертизи стали ключовими у справі, коли суд буде готовий оголосити вирок і чи понесуть покарання заочно засуджені - дивіться у спецпроєкті "Справа Гідності" 18 лютого о 19:30 тільки в ТСН.