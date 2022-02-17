У Міноборони повідомили, скільки насправді військових РФ стягнула до кордонів України

У Міноборони повідомили, скільки насправді військових РФ стягнула до кордонів України

Міноборони не фіксує реального відведення військ РФ, про яке заявили у Москві.

Росія стягнула до кордонів України близько 140 тисяч своїх військових і поки що реально відводити армію, попри гучні заяви, не почала.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

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Як уточнив Резніков, станом на ранок 16 лютого, згідно з доповіддю головного управління розвідки Міноборони, Україна не фіксує реального відведення військ, про яке заявляє РФ. За його словами, невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про істотне відведення військ зарано.

"І тут це збігається із заявами з США, що факту відведення військ немає", - сказав Резніков.

Відповідаючи на запитання про кількість російської армії біля кордонів України, очільник Міноборони сказав: "Пан Байден (президент США Джо Байден. - Ред.) близький до істини. Якщо не помиляюся, станом на вчора (15 лютого. - Ред.) було 125 тисяч наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову - то це десь під 140 тисяч приблизно".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков, пояснив "інсайди" ЗМІ про напад Росії.

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