Росія стягнула до українських кордонів 190 тис. військових - США

За оцінками, як сказав постпред США, це наймасштабніша мобілізація сил у Європі від часів Другої світової війни.

Росія, за даними Вашингтона, могла ще більше стягнути військових до кордонів з Україною - до 190 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер у п'ятницю, 18 лютого, під час виступу в ОБСЄ.

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"Ми оцінюємо, що Росія, можливо, зосередила від 169 тис. до 190 тис. військовослужбовців поблизу України", - сказав він. Він також зазначив, що це наймасштабніша мобілізація сил у Європі від часів Другої світової війни.

Постпред США наголосив, що така кількість військових сконцентрована, зокрема, вздовж кордонуУкраїни, Білорусі та Криму. Війська включають бійців Росгвардії та підрозділи проросійських сил на сході України.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула до кордонів України близько 140 тисяч своїх військових і поки що реально відводити армію не почала. За розвідкою США, чисельність сил РФ поблизу України у 150 тис. осіб.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

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