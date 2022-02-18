Під час ядерних навчань у Росії до Путіна може приєднатися Лукашенко

Під час ядерних навчань у Росії до Путіна може приєднатися Лукашенко

Речника російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Лукашенко вирішуватимуть це самі.

Президент країни-агресорки Володимир Путін перебуватиме у ситуаційному центрі Міноборони РФ під час чергових навчань у Росії. Ймовірно, до нього приєднається і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

Так, коментуючи заяву Лукашенка про те, що він планує разом із Путіним відвідати військові навчання, Пєскова заявив, що Путін і Лукашенко вирішуватимуть це самі.

"Якщо вони вирішать там бути разом, значить вони там будуть разом. Але це залежатиме від рішення глав держав", — сказав Пєсков.

За його словами, такі навчання "не викликають в інших країнах жодних побоювань", адже, мовляв, про них Росія попереджає заздалегідь.

"Вчення і навчальні запуски балістичних ракет - це досить регулярний тренувальний процес. Йому передує ціла серія повідомлень різних країн різними каналами, все це чітко регулюється, і ні в кого це не викликає жодних питань і побоювань", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 лютого розпочали переговори у Кремлі. Це їхня перша очна зустріч цього року, попереднього разу вони бачилися в Санкт-Петербурзі минулого грудня.