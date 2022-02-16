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У НАТО анонсували масштабні навчання

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У НАТО анонсували масштабні навчання

Фото: U.S. Army Europe and Africa

Такі навчання США проводять раз на два роки, охоплюють вони сім країн.

Масштабні навчання НАТО. Альянс анонсував наземні маневри.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 лютого.

Зазначається, що вже цієї ночі перша частина контингенту армії Сполучених Штатів почала переміщатися з Німеччини до Словаччини. Навчання заплановані раніше і відбудуться вони на відстані понад 300 км від кордону з Україною.

Участь у них візьмуть понад дві тисячі американських військових, залучать також до 700 одиниць військової техніки. Її переміщатимуть з Німеччини колонами і робитимуть це переважно вночі, аби не ускладнювати рух на дорогах.

Такі навчання США проводять раз на два роки, охоплюють вони сім країн, включаючи Балтію, Польщу, Чехію та Німеччину. Після завершення  війська мають повернутися на свої бази.

Нагадаємо, поблизу українського кордону з Білоруссю Москва досі тримає напоготові ударну авіацію — штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та безліч бойових вертольотів.

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