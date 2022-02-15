Курс долара і євро на 16 лютого

Курс долара і євро на 16 лютого

Вартість долара - 28,2 грн, євро - 32 грн.

У середу, 16 лютого, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 16 лютого 2022 року:

Долар США – 28,24 грн (мінус 29 коп.).

Євро – 32,02 грн (мінус 30 коп.).

Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 15 лютого 2022 року:

Долар США – 28,20/28,60 грн.

Євро – 31,90/32,55 грн.

Здорожчання валюти відбувається на тлі повідомлень про можливе російське військове вторгнення в Україну.

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