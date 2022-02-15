Курс доллара и евро на 16 февраля

Курс доллара и евро на 16 февраля

Стоимость доллара – 28,2 грн, евро – 32 грн.

В среду, 16 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 16 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,24 грн (минус 29 коп.).

Евро – 32,02 грн (минус 30 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 15 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,20/28,60 грн.

Евро – 31,90/32,55 грн.

Удорожание валюты происходит на фоне сообщений о возможном российском военном вторжении в Украину.

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