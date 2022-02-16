Народные приметы, обряды и обычаи 16 февраля 2022 года

Рано утром увидишь одинокого крюка высоко в небе — жди свирепого мороза.

16 февраля церковь и верующие чтят память праведных Симеона Богоприемца и Анны, пророчицы. Пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Еввула, мученика Власия Кесарийского, святителя Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

16 февраля: украинские народные приметы

Если ивовая дверь туго открывается — жди оттепели.

Филин кричит — на оттепели.

Перед метелью свинья ложится писком к ветру, а корова, напившись воды, вздрагивает.

Рано утром увидишь одинокого крюка высоко в небе — жди свирепого мороза.

Утром сорока прыгает с ветки на ветку – на оттепель.

Если зайцы чувствительно спят и издалека слышат охотников – будет стоять сухая морозная погода, а когда выбегают из-под ног – оттепель удержится.

16 февраля: церковный праздник

Симеон Богоприемец – христианский святой, еврейский праведник, о котором упоминается в Новом Завете.

Евангелие от Луки описывает историю встречи (Сретения) Симеона и Святого Семейства. Когда Дева Мария вместе с Иосифом принесла Иисуса в храм, их встретил там седой старый Симеон, ожидавший встречи с Господом уже много лет.

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Согласно Евангелию от Луки, Симеон был праведником и Дух Святой сообщил ему, что он сможет умереть только тогда, когда увидит Иисуса Христа. То и свершилось — Симеон мог получить теперь вечный покой. Перед смертью старец Симеон сообщил, что младенец, который ему наконец-то суждено было увидеть, выйдет на служение спасению людей.

Вторым лицом, встретившим Иисуса в храме была пророчица Анна, о чем также свидетельствует Евангелие от Луки.

16 февраля: что следует сделать

Молиться Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку.

16 февраля: что категорически запрещено делать

брать взаймы деньги;

носить черные вещи.

16 февраля: народные традиции

Считали, что именно в этот день в конюшню приходит домовой. Чтобы он не беспокоил животных, 16 февраля хозяин привязывал к гриве каждого коня по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой коней не тронет.

Также пытались задобрить домового, оставляя для него горшок каши в углу.

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