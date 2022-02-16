Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют копить деньги

Каждый из нас распоряжается деньгами по-своему: одним свойственна бережливость, а другим – расточительность.

Кто-то тратит заработанное сразу, доживая оставшийся до зарплаты месяц на растворимой лапше в пакетиках, а кто-то – откладывает большую часть зарплаты на отдых, учебу или покупку своей мечты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые категорически не умеют копить деньги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов деньги утекают сквозь пальцы: так уж устроены представители знака, что им все время нужно что-то покупать, причем половина приобретений впоследствии оказываются совершенно бесполезными и годами пылятся на полках, пока хозяева наконец-то не решаются их кому-нибудь передарить. Если бы ошибочные покупки можно было вернуть в магазины и получить обратно потраченные на них деньги, они стали бы обладателями самой большой в мире заначки, но, увы, им это не удается.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, как особы королевских кровей, каковыми они привыкли себя считать, привыкли жить на широкую ногу – они ни в чем себе не отказывают, даже если ради очередной покупки им придется отдать все деньги, которые у них есть. Но, как говорится, положение обязывает: хочешь выглядеть щедрым и великодушным, соответствуй образу, который создаешь для других. Поэтому накопить денег на "светлое будущее" или "черный день" – тут уж кому что больше нравится, им не удается.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, получая на руки деньги, зачастую не знают, что с ними делать: потратить на вещи, о которых мечтают, или вложить их во что-нибудь стоящее, что будет приносить деньги или хотя бы радовать их. В результате они не делают ни того, ни другого, а занимают деньги тем из своего окружения, кто на данный момент в этом нуждается. В результате, получив их обратно через изрядный промежуток времени, оказывается, что возникло множество "дыр", которые срочно нужно заткнуть – о каких накоплениях может идти речь?

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