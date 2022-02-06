Астролог назвал знаки Зодиака, которые плохо водят машину

Далеко не все водители, которых можно встретить на современных дорогах, являются асами вождения.

Есть среди них и те, кто очень любит сидеть за рулем, но делает это не на самом высшем уровне. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые плохо водят машину.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны обладают хорошими навыками вождения, вот только применяют они их, если можно так выразиться, неправильно: вместо того чтобы использовать автомобиль по назначению – как средство передвижения, они при его посредстве, как говорится, выпускают пар. Какими бы ни были эмоции представителей знака, они жмут на газ и несутся на огромной скорости, выражая таким образом самые разные чувства: радость, печаль, агрессию. Для других участников дорожного движения они часто представляют серьезную опасность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, в отличие от многих других знаков, обожают ездить быстро и при этом далеко не всегда сверяют свое движение с дорожными знаками, которые стоят на обочинах. Впрочем, касается это не только вождения – представители знака часто считают, что законы созданы для других, а им – не писаны, и ПДД в этом смысле для них – не исключение. Хорошо, если рядом находятся люди, которые могут сдержать их порывы и вернуть их в русло дорожной дисциплины.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб часто подводит их рассеянность и неумение сосредотачиваться в нужное время и в нужном месте. Поэтому, если за рулем им придет в голову интересная мысль, они вполне могут отвлечься, причем не только от дороги, но и от жизни на Земле – в этот момент представители знака парят где-то в облаках и вернуть их к реальности бывает крайне трудно. В таких случаях в опасности оказывается не только их собственная жизнь, но и безопасность окружающих, поэтому им лучше не водить самим, а нанимать водителя.

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