Какую капусту выбрать и что из нее приготовить: видео

Какую капусту выбрать и что из нее приготовить: видео

По словам диетологов, краснокочанная капуста значительно полезнее белокочанной, хотя и пользуется меньшим спросом.

Капуста богата витаминами и антиоксидантами, а готовить из нее можно не только голубцы и борщ. Вот только в этом году она значительно подорожала, кое-где втрое.

Об этом 5 февраля говорится в сюжете ТСН 19:30.

В этом году белокочанная капуста значительно подорожала, потому что вырастили ее почти втрое меньше, чем в прошлом году, говорит эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков. На цену повлияло и подорожание электроэнергии.

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"На хранение тысячи тонн уходит около 80-90 тысяч гривен в месяц", – указывает мужчина. По словам Булгакова, краснокочанную капусту в этом году вырастили в еще меньших объемах, ведь она пользуется меньшим спросом среди украинцев.

На крупнейшем рынке Львова белокочанная капуста стоит в среднем 17 гривен за килограмм, хотя в прошлом году стоимость составляла 5-6 гривен. То, что капуста подорожала, эксперты объясняют, в частности, уменьшением посевных площадей.

По их словам, годом ранее Украина имела чуть ли не рекордно низкую стоимость капусты и многие производители были вынуждены реализовать свою продукцию по цене ниже себестоимости производства.

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Соответственно, фермеры решили изменить структуру своих посевов, снизить насаждение капусты, чтобы не нести дополнительных расходов. В то же время, пик цены на капусту прогнозируют в марте.

Тем временем найти краснокочанную капусту на львовском рынке – квест, ведь торгуют ею единицы. Продавцы говорят, что она скоро исчезнет с полок и вернется только в конце июля. У Галины этот овощ сейчас стоит 15 гривен за килограмм, что даже дешевле белокочанной.

Впрочем, по словам диетолога Лидии Грабовской, цветная капуста значительно более полезна из-за ценности пигментов, окрашивающих ее в красный, синий или фиолетовый цвет.

"Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, защищающими наш организм от перекисной очистки или свободных радикалов, которые повреждают клетки, что приводит к преждевременному старению и развитию различных заболеваний", — говорит она.

Употреблять капусту можно сырой или вареной, однако самая полезная — квашеная. На рынке ее продают по 28 гривен за килограмм. Не смотря на цену, товар раскупают быстро. Кстати, в ста граммах квашеной капусты содержится суточная норма витамина С.

Столичный шеф-повар Тарас Шевченко, со своей стороны, предлагает приготовить из белокочанной капусты стейк.

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Для этого сначала нарезает и обжаривает бекон и шампиньоны, в подсолнечное масло опускает картофельник крокет (натертый печеный картофель с мукой и яйцами), и отдельно готовит капусту с корочкой с помощью кляра из яйца, муки и сухарей.

Готовые компоненты повар выкладывает на тарелку, а для вкуса добавляет несколько соусов, в частности тартар из батата.

Второе блюдо Тарас берется готовить из краснокочанной капусты. Она, говорит, даже в обычном салате будет более сочной, чем белая. Сначала шеф-повар обжаривает кусок говядины, а для подушки готовит на сковороде бекон с фиолетовой капустой.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН:

Почему подорожала капуста и как выбрать самую полезную

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