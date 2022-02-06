Яку капусту обрати і що з неї приготувати: відео

Яку капусту обрати і що з неї приготувати: відео

За словами дієтологів, кольорова капуста значно корисніша за білокачанну, хоча й користується меншим попитом.

Капуста багата на вітаміни та антиоксиданти, а готувати з неї можна не лише голубці та борщ. От тільки цьогоріч вона значно здорожчала, подекуди аж утричі.

Про це 5 лютого йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Цьоріч білокачанна капуста значно здорожчала, бо виростили її майже втричі менше ніж минулого сезону, каже експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков. На ціну вплинуло і подорожчання електроенергії.

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"На зберігання тисячі тонн йде близько 80-90 тисяч гривень на місяць", - вказує чоловік. За словами Булгакова, червонокачанну капусту цьогоріч виростили в ще менших обсягах, адже вона має менший попит серед українців.

На найбільшому ринку Львова білокачанна капуста вартує в середньому 17 гривень за кілограм, хоча минулоріч вартість становила 5-6 гривень. Те, що капуста здорожчала, ескперти пояснюють, зокрема, зменшенням посівних площ.

За їхніми словами, роком раніше Україна мала ледве не рекордно низьку вартість капусти і багато виробників були змушені реалізувати свою продукцію по ціні, що була нижча собівартості виробництва.

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Відповідно, фермери вирішили змінити структуру своїх посівів, зменшити насадження капусти, щоб не нести додаткових витрат. Водночас пік ціни на капусту прогнозують у березні.

Тим часом знайти червонокачанну капусту на львівському ринку - квест, адже торгують нею одиниці. Продавці кажуть, що вона скоро зникне з полиць і повернеться лише наприкінці липня. У пані Галини цей овоч зараз вартує 15 гривень за кілограм, що навіть дешевше за білокачанну.

Втім, за словами дієтологині Лідії Грабовської, кольорова капуста значно корисніша через цінність пігментів, які забарвлюють її в червоний, синій чи фіолетовий колір.

"Ці речовини володіють антиоксидантними властивостями, які захищають наш організм від перекисного очищення або вільних радикалів, які пошкоджують клітини, що призводить до передчасного старіння і розвитку різних захворювань", - каже вона.

Вживати капусту можна сирою або вареною, однак чи не найкорисніша - квашена. На базарі її продають по 28 гривень за кілограм. Попри ціну, товар розкуповують швидко. До речі, у ста грамах квашеної капусти міститься добова норма вітаміну С.

Столичний шеф-кухар Тарас Шевченко, зі свого боку, пропонує приготувати з білокачанної капусти стейк.

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Для цього спершу нарізає і обсмажує сиров'ялений бекон і печериці, у соняшникову олію опускає картопляник крокет (натерта печена картопля із мукою і яйцями), і окремо готує капусту зі скоринкою за допомогою кляра з яйця, муки і сухарів.

Готові компоненти кухар викладає на тарілку, а для смаку додає декілька соусів, зокрема тартар із батату.

Другу страву Тарас береться готувати із червонокачанної капусти. Вона, каже, навіть у звичайному салаті буде соковитішою, ніж біла. Спершу шеф-кухар обсмажує шматок яловичини, а для подушки готує на пательні бекон із фіолетовою капустою.

Детальніше дивіться в сюжеті ТСН:

Чому здорожчала капуста та як обрати найкориснішу

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