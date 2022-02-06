День ангела 6 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 6 лютого святкують свій День Ангела.

6 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Іван, Денис, Павло, Тимофій, Микола, Оксана.

Чоловічі імена 6 лютого

Іван

Ім’я походить від давньоіудейського та означає “подарунок Божий”. В дитинстві для Івана дуже важлива позитивна оцінка від дорогих йому людей. Якщо її не буде, настрій швидко псується. Також хлопчика має такі риси характеру як доброта та чуйність. В дорослому віці Іван стає добропорядним та спокійним чоловіком. Він неспішний та виважений. Цікаві факти про ім’я Іван: в сімейних стосунках стає чудовим батьком, хоча інколи і балує дітей.

Денис

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і означає “присвячений Діонісу”. Це був грецький бог виноробства. З дитинства Денис привітний хлопчик, який легко йде на контакт. Він добре вчиться, проте має деякі проблеми з старанність. В дорослому віці стає товариським та веселим. Схильний до аналітичної роботи. Але йому досить складно відкрити свої почуття. Цікаві факти про ім’я Денис: користується популярністю серед жінок, коли закохується по-справжньому то стає дуже акуратним.

Павло

В перекладі з римської ім’я означає “менший”. В дитинстві Павло допитливий, ввічливий і слухняний хлопчик, за якого батькам не прийдеться червоніти. Він не боїться брати на себе відповідальність, догладати за молодшими дітьми в сім’ї. В дорослому віці стає дещо потайним, часто ніхто з друзів та рідних навіть не здогадується про його почуття чи думки. Це справжній друг, який завжди дасть гарну пораду. Цікаві факти про ім’я Павло: чоловік схильний до філософських роздумів, всі його риси характеру гармонійно поєднані між собою.

6 лютого іменини святкують Іван, Денис, Тимофій, Павло, Микола / Pexels

Тимофій

Ім’я має грецьке походження і перекладається як “почитати Бога”. В дитинстві Тимофій радує своїх батьків врівноваженістю і слухняністю. Він з легкістю виходить з будь-якого конфлікту. В дорослому віці стає дещо вразливим. Вміє по-справжньому вислухати співрозмовника і поспівчувати йому. В роботі відрізняється скрупульозністю. Цікаві факти про ім’я Тимофій: якщо цьому чоловікові подобається те, чим він займається, то робить він свою роботу з особливим завзяттям.

Микола

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і означає “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський хлопчик зі спокійною вдачею. Він ще з садочку йде на контакт з іншими дітьми, легко спілкується з ними. В навчанні дуже наполегливий. В дорослому віці вміє добре володіти собою. Інколи у оточуючих навіть виникає відчуття, що він дещо відсторонений. Цікаві факти про ім’я Микола: однією з найважливіших складових життя вважає сім’ю, дуже ревнивий і ніколи не зможе пробачити зради.

Жіночі імена 6 лютого

6 лютого день ангела святкує Оксана / Pexels

Оксана

Це українізований варіант грецького імені Ксенія, яке означає “гостинна”. В дитинстві Оксана спокійна і самостійна дівчинка, яка любить мріяти. Відрізняється чудовою фантазією. Рухлива, але не гіперактивна. В дорослому віці починає здійснювати всі ті мрії, які нафантазувала собі в дитинстві. Буде “битися головою об стіну”, щоб отримати заплановане. Любить незвичайні професії. Цікаві факти про ім’я Оксана: в сімейних стосунках вимоглива, тому чоловіка може обирати довго.

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