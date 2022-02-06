Астрологічний прогноз на 6 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня можна – і треба – боротися за справедливість – як для всього світу, так і для окремо взятих людей. Енергія, яку ми відчуємо в цей час, дозволить зробити будь-які – навіть найскладніші та найтрудомісткіші справи.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день, сприятливий активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: необхідно усі можливі способи зміцнювати імунітет – це дозволить уникнути захворювань, які можуть чіплятися до людини цього дня.

Афоризм дня: "Велике мистецтво служить великій меті" (Бертольд Брехт).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і стосунки дня: навіть дрібна брехня, сказана другові чи коханій людині, загрожує серйозними – аж до розставання – наслідками.

Містика дня: можна виготовляти талісмани та обереги для безпеки під час подорожей та міцного здоров'я.

Табу дня: не можна їсти куряче м'ясо та яйця.

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