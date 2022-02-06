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Астрологический прогноз на 6 февраля

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Астрологический прогноз на 6 февраля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день можно – и нужно – бороться за справедливость – как для всего мира, так и для отдельно взятых людей. Энергия, которую мы ощутим в это время, позволит совершить любые – даже самые сложные и трудоемкие дела. 

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день, благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: необходимо всеми возможными способами укреплять иммунитет – это позволит избежать заболеваний, которые могут цепляться к человеку в этот день. 

Афоризм дня: "Большое искусство служит большим целям" (Бертольд Брехт). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: даже мелкая ложь, сказанная другу или любимому человеку, чревата серьезными – вплоть до расставания – последствиями. 

Мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для безопасности во время путешествий и крепкого здоровья. 

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца. 

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