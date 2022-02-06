Астрологический прогноз на 6 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день можно – и нужно – бороться за справедливость – как для всего мира, так и для отдельно взятых людей. Энергия, которую мы ощутим в это время, позволит совершить любые – даже самые сложные и трудоемкие дела.

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день, благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: необходимо всеми возможными способами укреплять иммунитет – это позволит избежать заболеваний, которые могут цепляться к человеку в этот день.

Афоризм дня: "Большое искусство служит большим целям" (Бертольд Брехт).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: даже мелкая ложь, сказанная другу или любимому человеку, чревата серьезными – вплоть до расставания – последствиями.

Мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для безопасности во время путешествий и крепкого здоровья.

Табу дня: нельзя есть куриное мясо и яйца.

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