Чим корисна цибуля і як приготувати з неї смачні цукерки: відео

Чим корисна цибуля і як приготувати з неї смачні цукерки: відео

За словами дієтологів, цибуля допомагає зміцнити імунну систему, а ще підтримує зір і покращує стан шкіри.

Сто грамів цибулі містять добову норму вітаміну С, через що її радять їсти для профілактики авітамінозу. А багата залізом, цинком та фтором зелена цибуля покращує апетит і роботу кишково-шлункового тракту.

Скільки коштує "плаксивий" овоч і як приготувати з нього смачні цукерки - 15 січня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

У теплицях на Херсонщині Ірина та Олексій вирощують зелену цибулю. За посадковий матеріал - ріпчаста цибуля ранніх сортів. Паростки зрізають, коли вони виростають до 20-30 сантиметрів, потім їх зважують і загортають у плівку.

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Попри те, що все виглядяє дуже просто, нині зеленої цибулі вирощують мало. У Великих Копанях, де в кожному дворі є теплиці з ранніми овочами, її садять лише кілька родин, бо, кажуть, рослина потребує багато дрібної ручної праці.

Якщо торік така зелень коштувала 30-50 грн за кілограм, то зараз гуртова ціна - 100-150 грн за кілограм. На вартість, зокрема, впливає ціна посадкового матеріалу, яка нині зросла до 6-7 грн проти 2-3 грн минулоріч.

Фермери також жаліються на вартість опалення, через яку бізнес взимку став не надто вигідним. Щоправда, додають, ближче до весни, коли потреба в опаленні зменшиться, зелена цибуля має здешевшати.

Тим часом ятки харківського ринку рясніють зеленою цибулею. За кілограм продавці правлять до 250 грн, тож покупці воліють брати овоч поштучно.

В асортименті також є порей, кілограм якого вартує 100 грн. Дієтологиня Ольга Страшко каже, що він допомагає підтримувати зір і покращує стан шкіри. "А хлорофіл, зелений пігмент, має бактерицидні властивості та покращує роботу всього організму", - додає експертка.

Утім, через високу ціну зелена цибуля не надто популярна, кажуть продавці. Ріпчаста і синя ж, навпаки, користуються попитом. Ціна за них коливається від 20 до 100 грн за кілограм.

Страшко запевняє, що така цибуля також багата вітамінами і допомагає зміцнити імунну систему: "Калій, який допомагає знімати набряклість. Хром, що балансує рівень цукру в крові". Однак тим, хто має гастрит та панкреатит, сиру цибулю дієтологиня радить вживати з обережністю.

А столична шеф-кондитерка Іванна Куницька пропонує приготувати з цибулі шоколадні цукерки. Передовсім нарізає ріпчасту цибулю невеликими шматочками, після чого тушкує. Цукру не додає, бо його достатньо в самому овочі. Готувати, каже, потрібно близько години, щоб цибуля стала м'якою і втратила специфічний смак та аромат.

Потім Іванна додає портвейн, сухе червоне вино та бальзамічний оцет. Готову масу перебиває блендером. А поки готовий конфітюр охолоджується, шеф-кондитерка темперує розтоплений чорний шоколад, щоб він був хрустким та блискучим, і заливає його у форму. Після цього викладає цибулеву начинку. Зверху - ще шар шоколаду.

Після усіх маніпуляцій цукеркам потрібно дати трохи часу, щоб застигли. Собівартість однієї сягає приблизно 10 грн. Детальніше дивіться в сюжеті ТСН:

Як приготувати з цибулі смачні цукерки

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