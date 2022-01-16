Христина Соловій у відвертому купальнику похвалилася струнким тілом: "Афродіта"

Артиста захопила своєю вродою.
Українська співачка Христина Соловій продовжує ділитися знімками з відпочинку.
До слова, виконавиця опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позує у білому відвертому купальнику на тлі Індійського океану. Так, у знаменитості доволі струнке та накачане тіло.
"Наші птахи відлітають зимувати до теплих країв. Полетіла за ними подивитись, що ж вони так внадились у ті теплі краї. Тепер все зрозуміло", - поетично підписала фото Христина.
Шанувальники співачки просто не могли стримати емоцій, коли побачили такі пікантні фото зірки. Вони засипали артистку компліментами.
- Афродіта!
- Заради такого я готовий стати пташкою
- Яка богиня!
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