Христина Соловій у відвертому купальнику похвалилася струнким тілом: "Афродіта"

Артиста захопила своєю вродою.

Українська співачка Христина Соловій продовжує ділитися знімками з відпочинку.

До слова, виконавиця опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позує у білому відвертому купальнику на тлі Індійського океану. Так, у знаменитості доволі струнке та накачане тіло.

Христина Соловій у купальнику / instagram.com/soloviyka

"Наші птахи відлітають зимувати до теплих країв. Полетіла за ними подивитись, що ж вони так внадились у ті теплі краї. Тепер все зрозуміло", - поетично підписала фото Христина.

Шанувальники співачки просто не могли стримати емоцій, коли побачили такі пікантні фото зірки. Вони засипали артистку компліментами.

Афродіта!

Заради такого я готовий стати пташкою

Яка богиня!

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