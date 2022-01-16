Чем полезен лук и как приготовить из него вкусные конфеты: видео

Чем полезен лук и как приготовить из него вкусные конфеты: видео

По словам диетологов, лук помогает укрепить иммунную систему, а еще поддерживает зрение и улучшает состояние кожи.

Сто граммов лука содержат суточную норму витамина С, из-за чего его советуют есть для профилактики авитаминоза. А богатый железом, цинком и фтором зеленый лук улучшает аппетит и работу желудочно-кишечного тракта.

Сколько стоит "плаксивый" овощ и как приготовить из него вкусные конфеты – 15 января говорится в сюжете ТСН 19:30.

В теплицах в Херсонской области Ирина и Алексей выращивают зеленый лук. В качестве посадочного материала – репчатый лук ранних сортов. Ростки срезают, когда они вырастают до 20-30 сантиметров, затем их взвешивают и заворачивают в пленку.

Также читайте Диетологи назвали лучшие и худшие способы приготовления пищи

Несмотря на то, что все выглядит очень просто, сейчас зеленый лук выращивают мало. В Больших Копанях, где в каждом дворе есть теплицы с ранними овощами, его сажают лишь несколько семей, потому что, говорят, растение требует много мелкого ручного труда.

Если в прошлом году такая зелень стоила 30-50 грн за килограмм, то сейчас оптовая цена – 100-150 грн за килограмм. На стоимость, в частности, влияет цена посадочного материала, которая выросла до 6-7 грн по сравнению с 2-3 грн прошлого года.

Фермеры также жалуются на стоимость отопления, из-за которой бизнес зимой стал не слишком выгодным. Правда, добавляют, ближе к весне, когда потребность в отоплении уменьшится, зеленый лук должен подешеветь.

Также читайте Диетологи назвали 6 самых здоровых продуктов, которые нужно есть обязательно

Тем временем лотки харьковского рынка изобилуют зеленым луком. За килограмм продавцы правят до 250 грн, поэтому покупатели предпочитают покупать овощ поштучно.

В ассортименте также есть порей, килограмм которого стоит 100 грн. Диетолог Ольга Страшко говорит, что он помогает поддерживать зрение и улучшает состояние кожи. "А хлорофилл, зеленый пигмент, обладает бактерицидными свойствами и улучшает работу всего организма", — добавляет эксперт.

Впрочем, из-за высокой цены зеленый лук не слишком популярен, говорят продавцы. Репчатый и синий же, напротив, пользуются спросом. Цена за них колеблется от 20 до 100 грн за килограмм.

Страшко уверяет, что такой лук также богат витаминами и помогает укрепить иммунную систему: "Калий, помогающий снимать отечность. Хром, балансирующий уровень сахара в крови". Однако тем, кто имеет гастрит и панкреатит, диетолог советует употреблять сырой лук с осторожностью.

А столичный шеф-кондитер Иванна Куницкая предлагает приготовить из лука шоколадные конфеты. Прежде всего нарезает репчатый лук небольшими кусочками, после чего тушит. Сахара не добавляет, потому что его достаточно в самом овоще. Готовить, говорит, нужно около часа, чтобы лук стал мягким и потерял специфический вкус и аромат.

Затем Иванна добавляет портвейн, сухое красное вино и бальзамический уксус. Готовую массу перебивает блендером. А пока готовый конфитюр охлаждается, шеф-кондитер темперирует растопленный черный шоколад, чтобы он был хрустящим и блестящим, и заливает его в форму. После этого выкладывает луковую начинку. Сверху – еще один слой шоколада.

После всех манипуляций конфетам нужно дать немного времени, чтобы застыли. Себестоимость одной составляет примерно 10 грн. Подробнее смотрите в сюжете ТСН:

Как приготовить из лука вкусные конфеты

Читайте также: