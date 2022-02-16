Курс доллара и евро на 17 февраля

Курс доллара и евро на 17 февраля

Стоимость доллара – 28,1 грн, евро – 31,9 грн.

В четверг, 17 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 17 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,09 грн (минус 15 коп.).

Евро – 31,93 грн (минус 9 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 16 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,05/28,35 грн.

Евро – 31,80/32,25 грн.

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