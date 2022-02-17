Народные приметы, обряды и обычаи 17 февраля 2022 года

Наши предки обращали внимание на елочные ветви: если длинные сухие ветви сгибаются — будет метель

17 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Исидора Пелусиотского, мученика Иодора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая, исповедника, игумена Студийского.

17 февраля: украинские народные приметы

Куры рано садятся на насест — ночью будет мороз.

Гуси прячут клювы под крыло или стоят на одной ноге – на холод.

Домашние свиньи сгребают берлогу и прячутся в нее перед большим морозом.

Купаются вороны – на непогоду, каркают всей стаей – на мороз, устраивают в небе хороводы – на снегопад, садятся на землю – на оттепель, усаживаются на нижних ветвях деревьев – на ветер.

Кот скребет пол – на ветер и вьюгу, дерет стену – на непогоду, лежит брюшком вверх – на оттепели.

17 февраля: церковный праздник

Преподобный Исидор Пелусиот жил в IV – V веках. Родом из Александрии. Вырос в среде благочестивых христиан. Он был родственником Феофила, архиепископа Александрийского и его преемника святого Кирилла. Еще юношей он покинул мирскую жизнь и удалился в Египет на Пелусиотскую гору, ставшую местом его монашеских подвигов. Духовная мудрость и строгий аскетизм преподобного Исидора в свете основательной осведомленности и естественного знания человеческой души позволили ему в краткое время снискать уважение и любовь монахов. Они выбрали его своим настоятелем и возвели в сан пресвитера. Следуя примеру святителя Иоанна Златоуста, которого ему пришлось видеть и слышать во время путешествия в Константинополь, преподобный Исидор посвятил себя преимущественно христианской проповеди.

После него осталось около 10000 писем, из которых до нас дошло 2090. Большая часть этих писем содержит глубокие по Богословской мысли и вместе нравственно поучительные толкования Священного Писания. Преподобный Исидор достиг глубокой старости и умер около 436 года.

17 февраля: народные традиции

Наши предки обращали внимание на елочные ветви: если длинные сухие ветви сгибаются – будет метель, а если выпрямляются – на благоприятную погоду. Также считается, что 17 февраля – время звериных свадеб, а потому – удачным для гаданий.

17 февраля: что следует делать

Переделайте всю домашнюю работу.

17 февраля: что категорически нельзя делать

собираться в дальнюю дорогу;

обрезать ногти;

стричь волосы.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз