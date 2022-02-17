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Астрологический прогноз на 17 февраля

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Астрологический прогноз на 17 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: для работы над серьезными проектами и решения важных финансовых вопросов день не подходит – лучше заняться текущими вопросами, от которых особенно ничего не зависит. 

Символ дня: обезьяна. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день не предназначен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: изумрудный. 

Счастливые камни дня: аметист, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но серьезных осложнений, к счастью, не дают. 

Афоризм дня: "Попробуйте изменить себя, и вы поймете, как ничтожны ваши шансы изменить других" (Вольтер). 

Геометрическая фигура дня: треугольник. 

Брак и отношения дня: день неудачен не только для заключения брака, но и для романтических свиданий. 

Мистика и магия дня: выходя из дома, нужно взять с собой талисман – велика вероятность сглаза. 

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала. 

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