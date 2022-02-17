Астрологический прогноз на 17 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: для работы над серьезными проектами и решения важных финансовых вопросов день не подходит – лучше заняться текущими вопросами, от которых особенно ничего не зависит.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день не предназначен для активных действий.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: аметист, шпинель.
За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но серьезных осложнений, к счастью, не дают.
Афоризм дня: "Попробуйте изменить себя, и вы поймете, как ничтожны ваши шансы изменить других" (Вольтер).
Геометрическая фигура дня: треугольник.
Брак и отношения дня: день неудачен не только для заключения брака, но и для романтических свиданий.
Мистика и магия дня: выходя из дома, нужно взять с собой талисман – велика вероятность сглаза.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.
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