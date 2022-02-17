Митинги и флаги: в 25 европейских городах пройдут акции солидарности с Украиной

Митинги и флаги: в 25 европейских городах пройдут акции солидарности с Украиной

К инициативе приняли участие многочисленные активисты украинских диаспор, зарубежные общественные организации, представители диаспор.

18-20 февраля в 25 городах Европы состоится глобальная кампания Европейский день солидарности: STAND WITH UKRAINE в поддержку Украины, ее независимости и суверенитета.

Об этом сообщила координатор кампании, глава австрийской ОО Unlimited Democracy Анна Паттерманн, пишет Укринформ.

Гимн Украины раздастся, а государственный флаг развевается в 25 европейских городах — от Лондона до Лиссабона.

К инициативе присоединились многочисленные активисты украинских диаспор, зарубежные общественные организации, представители диаспор Белоруссии, Грузии и Чечни. Цель кампании — привлечь внимание к российской гибридной агрессии, а также напомнить, что Украина является частью Европы. И Европа должна сохранить единство и солидарность с Украиной в это тяжелое время.

"Наше одновременное выступление покажет всему миру, что Украина – это важная часть Европы. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас речь идет не только о демократическом будущем Украины, но и о безопасности всего Европейского континента. Весь цивилизованный мир должен стать сейчас на сторону Украины и осудить российские военные приготовления Мы хотим сказать: "Пожалуйста, не закрывайте глаза на борьбу украинцев за демократию и свободу!", — отметила координатор кампании STAND WITH UKRAINE.

К примеру, на митинге в австрийской столице, в частности, планируется развернуть 30-метровое украинское знамя и пройти с ним по центру города.

Кроме того, манифестации в поддержку Украины пройдут в Бельгии (Брюссель), Кипре (Пафос), Германии (Берлин, Хемниц, Дюссельдорф, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц и Мюнхен), Франции (Париж и Страсбург), Угорь (Будапешт), Словакии (Братислава), Латвии (Рига), Польши (Познань), Португалии (Лиссабон, Алгарве, Порто), Великобритании (Лондон).

Напомним, что украинцы во всех регионах демонстрировали сплоченность вопреки запугиваниям большой войной из-за вторжения России. Во многих городах жители вышли на улицы с государственными флагами.

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