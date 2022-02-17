Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно отдохнуть 

День, в течение которого все, что окружает человека и происходит с ним, является отражением его внутренних процессов, а в результате – как удач, так и проблем. Важно обратить внимание на события нынешнего дня: это позволит определиться с тем, какие ошибки были допущены и принять меры по их исправлению. Что касается энергетики нынешнего дня, то она будет стремиться к нулю, поэтому от активных действий лучше отказаться.

Сегодня, 17 февраля, отдохнуть от вчерашних мероприятий желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем их расслабиться нужно обязательно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые, как известно, не любят особенно напрягаться ни дома, ни на работе, вчера, похоже, израсходовали все свои энергетические запасы и сегодня буквально падают от усталости, а ведь до выходных еще два дня. Чтобы не сойти с профессиональной дистанции раньше времени, нынешний день необходимо посвятить отдыху и релаксации: если подумать, как преподнести важность этого занятия начальству, силы удастся восстановить уже к завтрашнему дню.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особенно тем из них, кто вчера принимал гостей – захочется посвятить день наведению порядка в доме, но звезды считают, что такое решение окажется неправильным. Уборка – это, конечно, хорошо и нужно, но куда важнее перевести дух и отдохнуть после вчерашнего веселья, в противном случае сил набраться не удастся, а значит, наведение чистоты и порядка тоже будет под вопросом. Так что лучше сначала отдохнуть, а уж потом браться за работу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые в последнее время работали, не покладая рук, почувствуют переутомление и желание расслабиться и отдохнуть. Правда, они будут противиться этому желанию до последнего, решив дотерпеть до выходных, но потом поймут, что им это вряд ли удастся – слишком сильной окажется слабость, которая ими овладеет. Так что лучше не мелочиться, взять отгул и отправиться на природу: свежий воздух и покой, который можно обрести вдали от города, сделают свое дело.

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