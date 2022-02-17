Астрологічний прогноз на 17 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: для роботи над серйозними проєктами та вирішення важливих фінансових питань день не підходить – краще зайнятися поточними питаннями, від яких нічого не залежить.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: не призначений для активних дії.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливе каміння дня: аметист, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек, шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго, але серйозних ускладнень, на щастя, не дають.

Афоризм дня: «Спробуйте змінити себе, і ви зрозумієте. Які мізерні ваші шанси змінити інших» (Вольтер).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Шлюб і стосунки дня: день невдалий як для укладання шлюбу, а й у романтичних побачень.

Містика і магія дня: виходячи з дому, потрібно взяти з собою талісман — велика ймовірність пристріту.

Табу дня: не можна виглядати у дзеркала.

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