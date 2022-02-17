Курс доллара и евро на 18 февраля: валюта снова дорожает

Курс доллара и евро на 18 февраля: валюта снова дорожает

Стоимость доллара – 28,3 грн, евро – 32,2 грн.

В пятницу, 18 февраля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие выходные — субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля.

Официальные курсы валют Нацбанка на 18 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,30 грн (плюс 21 коп.).

Евро – 32,19 грн (плюс 27 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 17 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,05/28,35 грн.

Евро – 31,85/32,25 грн.

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