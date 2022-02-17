Курс долара і євро на 18 лютого: валюта знову дорожчає

Курс долара і євро на 18 лютого: валюта знову дорожчає

Вартість долара - 28,3 грн, євро - 32,2 грн.

У п'ятницю, 18 лютого, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчим вихідних - суботи та неділі, 19 та 20 лютого.

Офіційні курси валют Нацбанку на 18 лютого 2022 року:

Долар США – 28,30 грн (плюс 21 коп.).

Євро – 32,19 грн (плюс 27 коп.).

Антирекорди гривні в офіційних курсах валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 17 лютого 2022 року:

Долар США – 28,05/28,35 грн.

Євро – 31,85/32,25 грн.

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