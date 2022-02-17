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В Україні знову здорожчав хліб: наскільки підскочили ціни

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В Україні знову здорожчав хліб: наскільки підскочили ціни

pixabay.com

Вартість пшеничного наразі вже понад 27 гривень.

Хліб знову підскочив у ціні. Як свідчать дані на порталі Міністерства фінансів, за місяць його вартість у магазинах зросла на понад дві гривні.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 17 лютого.

Так, середня ціна пшеничного в січні становила 25 грн, а наразі вже понад 27 гривень. Також подорожчав пшеничний нарізний. За нього на початку року потрібно було віддати 23 гривні, а в лютому майже 26 гривень.

Нагадаємо, що торік уряд вніс батон і соняшникову олію до переліку товарів, що мають суттєву соціальну значимість. І заборонив  встановлювати торгову накрутку більше ніж 10%.

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