Українці частіше їдять імпортний сир: звідки везуть

Імпорт сягнув 29,124 млн доларів.

Українці почали білше вживти імпортних сирів: за рік імпорт зріс на 23,7%.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

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До слова, лише у грудні 2021-го ввезли на майже 30% більше сиру, ніж у грудні 2020-го. Імпорт сягнув 29,124 млн доларів.

Найбільші постачання сирів у грудні були з Польщі, Німеччини і Нідерландів.

Тим часом експорт українскького сиру також збільшується, але не атк швидко. Торік вивезли на 9,3% більше сиру, ніж 2020-го. Еспорт становить 26,691 млн доларів. Везуть продукт переважно до Казахстану, Молдови і Азербайджану.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.

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