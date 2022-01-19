В Україні зростуть ціни на вершкове масло: яка причина

В Україні зростуть ціни на вершкове масло: яка причина

Україна експортує багато продукту.

На ринках і в магазинах ціни на українське вершкове масло зросло.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Експерти кажуть, що причина - активний експорт. У грудні найбільше масла продали до Казахстану, Молдови, Азербайджану, Грузії та Ізраїлю. Загалом за минулий місяць його з країни вивезли понад півтори тисячі тонн.

При цьому економісти кажуть, що ціни на продукт зростатимуть доти, доки не стане вигідно вершкове масло завозити з-за кордону.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.

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