В Україні продовжує дорожчати морква: які нині ціни

Причина - скорочення пропозиції.
Ціни на моркву в Україні, які почали підвищуватись ще напередодні новорічних свят, продовжують зростати.
Про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що підвищення цін на продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви.
Так, на сьогоднішній день ціни на моркву в Україні варіюються в межах 7-11 грн/кг залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва. Таким чином, від кінця грудня минулого року морква подорожчала у середньому на 19%.
Більше того, внаслідок здорожчання сьогодні ціни на моркву в Україні в середньому у 2,2 рази вищі, ніж за аналогічний торішній період. Тим не менш, більшість ключових гравців ринку вважають, що поточне здорожчання є тимчасовим, а більш активного зростання цін слід очікувати трохи ближче до кінця сезону.
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