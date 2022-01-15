В Україні продовжує дорожчати морква: які нині ціни

Причина - скорочення пропозиції.

Ціни на моркву в Україні, які почали підвищуватись ще напередодні новорічних свят, продовжують зростати.

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Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що підвищення цін на продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви.

Так, на сьогоднішній день ціни на моркву в Україні варіюються в межах 7-11 грн/кг залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва. Таким чином, від кінця грудня минулого року морква подорожчала у середньому на 19%.

Більше того, внаслідок здорожчання сьогодні ціни на моркву в Україні в середньому у 2,2 рази вищі, ніж за аналогічний торішній період. Тим не менш, більшість ключових гравців ринку вважають, що поточне здорожчання є тимчасовим, а більш активного зростання цін слід очікувати трохи ближче до кінця сезону.

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