В Україні продовжує дорожчати свинина: які нині ціни

Найдорожчим традиційно є ошийок - понад 153 грн за кг.

В Україні навіть після передсвяткових закупівель продовжує дорожчати свинина. Так, середні ціни на неї суттєво зросли в порівнянні з попереднім місяцем.

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За даними сайту "Мінфін", у грудні кілограм свинячого ошийка можна було купити в середньому за 147,98 грн, а зараз його вартість 153,60 грн.

Зріс у ціні і свинячий підчеревок - зі 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг. Шашлик зі свинини минулого місяця коштував 142,02 грн/кг, зараз - 148,49 грн/кг. Менше ніж на гривню подорожчала грудинка - середня ціна кілограма на сьогодні 105,28 грн. Свинячу лопатку можна купити за 111,69 грн/кг, тоді як у грудні вона коштувала 110,55 грн.

Водночас, кілограм свинячих ребер подешевшав зі 109,86 грн до 103,65 грн.

Нагадаємо, раніше голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що за даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі. А зростання реальних доходів населення у 2021 році не змогло компенсувати витрати на товари та послуги першої необхідності.