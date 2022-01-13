Схудла на 22 кіло Олена Мозгова розсекретила свій денний раціон

Продюсерка розповіла і показала, що їсть.

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка днями приголомшила своїм схудненням на 22 кіло, розсекретила свій денний раціон.

Так, донька легендарного композитора Миколи Мозгового розповіла у своєму Facebook, що відмовилася від вуглеводів та почала дотримуватися кето-дієти. На сніданок зірка їсть омлет з одного яйця, три шампіньона, трохи свіжого чілі, вершків та пармезану з дрібкою куркуми та солі.

Також Олена обожнює їсти канапку з домашнім вершковим маслом, гімалайською сіллю і крес-салатом.

Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

Обід дружини співака Девіда Аксельрода має такий вигляд:

Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

"Рукола, пів свіжого огірка, чверть великого помідора, пів невеликого авокадо, десь 80 гр слабосоленого лосося (вчора на його місці було філе курки запечене з часником і розмарином, половина готового філе), три шляпки свіжих шампіньйонів, зверху потерла трохи пармезану. Заправка для салату: оливкова олія екстра верджн, сік з одного лимона, трохи солі збиваєте виделкою, додаєте сир, інколи це крем-сир типу Філадельфії чи той, що йде для суші. Інколи, як сьогодні це фета, трохи гірчиці зернятками, трохи солі. Це моя базова заправка для салатів", – поділилася вона.

А на вечерю продюсерка їсть пюре з цвітної капусти і гарбуза з вершковим маслом, курячу грудинку, запечену з часником і розмарином, огірок і листя кінзи.

Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

Мають місце у раціоні знаменитості й десерти.

"На десерт, збитий блендером до стану крему, кисломолочний сир 9% жирності (творог) з цукрозамінником (розчиняю в окропі і вливаю в сир), ваніліном і вершками (вершків на око, думаю десь грамів 70 на пачку сиру 350) і велике горнятко чорного чаю. Лохину наморозили ще влітку і тепер маємо кожного дня десерт. На цьому все, вікно у 8 годин, коли можна їсти, закривається до 11 ранку. Після 19-ї можна лише воду", – розповіла Мозгова.

Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

Зауважимо, першого травня 2021 року вага Олени становила 85 кіло, а 7 листопада – 63.

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