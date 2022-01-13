Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Схудла на 22 кіло Олена Мозгова розсекретила свій денний раціон

Схудла на 22 кіло Олена Мозгова розсекретила свій денний раціон

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Схудла на 22 кіло Олена Мозгова розсекретила свій денний раціон

Олена Мозгова / facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка розповіла і показала, що їсть.

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка днями приголомшила своїм схудненням на 22 кіло, розсекретила свій денний раціон.

Так, донька легендарного композитора Миколи Мозгового розповіла у своєму Facebook, що відмовилася від вуглеводів та почала дотримуватися кето-дієти. На сніданок зірка їсть омлет з одного яйця, три шампіньона, трохи свіжого чілі, вершків та пармезану з дрібкою куркуми та солі.

Також Олена обожнює їсти канапку з домашнім вершковим маслом, гімалайською сіллю і крес-салатом.

Раціон Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1
Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

Обід дружини співака Девіда Аксельрода має такий вигляд:

Раціон Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1
Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

"Рукола, пів свіжого огірка, чверть великого помідора, пів невеликого авокадо, десь 80 гр слабосоленого лосося (вчора на його місці було філе курки запечене з часником і розмарином, половина готового філе), три шляпки свіжих шампіньйонів, зверху потерла трохи пармезану. Заправка для салату: оливкова олія екстра верджн, сік з одного лимона, трохи солі збиваєте виделкою, додаєте сир, інколи це крем-сир типу Філадельфії чи той, що йде для суші. Інколи, як сьогодні це фета, трохи гірчиці зернятками, трохи солі. Це моя базова заправка для салатів", – поділилася вона.

А на вечерю продюсерка їсть пюре з цвітної капусти і гарбуза з вершковим маслом, курячу грудинку, запечену з часником і розмарином, огірок і листя кінзи.

Раціон Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1
Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

Мають місце у раціоні знаменитості й десерти.

"На десерт, збитий блендером до стану крему, кисломолочний сир 9% жирності (творог) з цукрозамінником (розчиняю в окропі і вливаю в сир), ваніліном і вершками (вершків на око, думаю десь грамів 70 на пачку сиру 350) і велике горнятко чорного чаю. Лохину наморозили ще влітку і тепер маємо кожного дня десерт. На цьому все, вікно у 8 годин, коли можна їсти, закривається до 11 ранку. Після 19-ї можна лише воду", – розповіла Мозгова.

Раціон Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1
Раціон Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

Зауважимо, першого травня 2021 року вага Олени становила 85 кіло, а 7 листопада – 63.

Читайте також:

Наступна публікація