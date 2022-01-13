В Украине продолжает дорожать свинина: какие сейчас цены

Самый дорогой традиционно ошеек — свыше 153 грн за кг.

В Украине даже после предпраздничных закупок продолжает дорожать свинина. Так, средние цены на нее существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

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По данным сайта "Минфин", в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить в среднем за 147,98 грн, а сейчас его стоимость 153,60 грн.

Вырос в цене и свиной подчеревок – со 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг. Шашлык из свинины в прошлом месяце стоил 142,02 грн/кг, сейчас – 148,49 грн/кг. Меньше чем на гривну подорожала грудинка – средняя цена килограмма на сегодня 105,28 грн. Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг, в то время как в декабре она стоила 110,55 грн.

В то же время, килограмм свиных ребер подешевел со 109,86 грн до 103,65 грн.

Напомним, ранее глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что по данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе. А рост реальных доходов населения в 2021 году не смог компенсировать расходы на товары и услуги первой необходимости.