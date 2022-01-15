В Украине продолжает дорожать морковь: какие сейчас цены

Причина – сокращение предложения.

Цены на морковь в Украине, которые начали повышаться еще накануне новогодних праздников, продолжают расти.

Также читайте Украина вынуждена импортировать муку из Турции: что будет с ценами на хлеб

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что повышение цен на продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных изготовителей заканчиваются запасы качественной моркови.

Так, сегодня цены на морковь в Украине варьируются в пределах 7-11 грн/кг в зависимости от качества, объема партии и региона производства. Таким образом, с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%.

Более того, в результате подорожания сегодня цены на морковь в Украине в среднем в 2,2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, большинство ключевых игроков рынка считают, что текущее подорожание временное, а более активного роста цен следует ожидать чуть ближе к концу сезона.

Читайте также: