У Харкові масово гинуть дикі качки: в чому причина (відео)

У Харкові масово гинуть дикі качки: в чому причина (відео)

Тіла мертвих птахів найшли у сміттєуловлювачі.

У Харкові річка Уди знову опинилася в епіцентрі уваги. На водоймі масово гинуть качки.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

У Харкові екоактивісти та небайдужі громадяни влітку почистили місцеву річку Уди. Звідти виловили і прибрали понад 100 тон побутового сміття. Також на річці встановили сміттєуловлювач.

Нещодавно тут виявили ще одну велику проблему - масово гинуть дикі качки.

Днями екоактивіст Артем Приходько опублікував на своїй сторінці у фейсбук фото з загиблими качками яких принесло у сміттеуловлювач.

"На річці Уди виявлено ще 3 загиблих качки та 1 помирає на очах. За 6 днів до сміттєвого уловлювача припливло 14 мертвих качок і невідомо скільки ще по річці плаває трупів", - написав активіст.

За його словами птахи отруїлися через забруднену воду, в якій вміст амонію перевищує норми.

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Нагадаємо, що перший в Україні річковий сміттєвий капкан встановили у Харкові. Розташували його на річці біля селища Бабаї, звідки влітку вивезли більше ста тонн непотребу.

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