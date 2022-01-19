Зламав щелепу та ніс: в Одеській області побилися маршрутники

Зламав щелепу та ніс: в Одеській області побилися маршрутники

Конфлікт між водіями стався на кінцевій зупинці.

В Одеській області водій маршрутки №168 побив свого колегу за те, що той не дотримувався інтервалу руху автобусів.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі.

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Інцидент трапився у селі Крижанівка. Між двома водіями, на кінцевій зупинці, стався конфлікт. Чоловіки обговорювали недотримання інтервалу руху транспорту.

Словесний конфлікт перейшов у бійку. Тоді обвинувачений побив колегу.

За даними слідства, постраждалий отримав черепно-мозкову травму, а також у нього були зламані щелепа та ніс.

Чоловік визнав свою провину і розкаявся у скоєному. Суддя в свою чергу засудив його до 1 року "умовного" терміну. Крім того, його зобов'язали виплатити потерпілому матеріальне та моральне відшкодування в сумі 10 155 гривень.

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